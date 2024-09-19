نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة ميسي.. إنتر ميامي يسقط أمام أتالانتا يونايتد في الدوري الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي بتعادل إيجابي 2-2 أمام أتالانتا يونايتد في الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الأمريكي 2024.

وشهدت المباراة مشاركة جناح نادي إنتر ميامي، ليونيل ميسي، كبديل في الدقيقة 61 من الشوط الثاني، إلى جانب لويس سواريز وجوردي ألبا.

في المقابل، غاب سيرجيو بوسكيتس عن صفوف الفريق بسبب تراكم الإنذارات.

أحداث مباراة إنتر ميامي وأتالانتا يونايتد

تقدم إنتر ميامي في الدقيقة 29 بهدف سجله ديفيد رويز.

في الشوط الثاني، تمكن أتالانتا يونايتد من إدراك التعادل في الدقيقة 56 عبر اللاعب سابا لوبياندزي.

عاد ليوناردو كامبانا ليسجل هدف التقدم لإنتر ميامي مرة أخرى، لكن أليكسي ميرانتشوك سجل هدف التعادل لأتالانتا يونايتد في الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

ترتيب الفريقين