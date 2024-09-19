نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يتقدم 5 مراكز في تصنيف فيفا ويتواجد بالمرتبة الـ31 عالميًا والـ3 إفريقيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، التصنيف العالمي للمنتخبات عن شهر سبتمبر الجاري، والذي شهد تقدم منتخب مصر 5 مراكز.

حيث تواجد منتخب مصر في المركز الـ 31 عالميًا بعد ما كان يحتل المرتبة 36 الشهر الماضي فى تصنيف فيفا.

وتواجد منتخب مصر فى المركز الثالث إفريقيًا.

ويذكر أن منتخب مصر حقق الفوز الشهر الحالي على كل من كاب فيردي وبوتسوانا ضمن مباريات الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.