نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقالة مدرب منتخب عُمان بعد 8 أشهر فقط في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم اليوم الخميس رحيل التشيكي ياروسلاف شيلهافي عن تدريب المنتخب الأول، وذلك بعد أقل من ثمانية أشهر من تعيينه.

وذكر الاتحاد عبر منصة إكس "اتفق الاتحاد العماني لكرة القدم مع المدرب التشيكي ياروسلاف شيلهافي وجهازه الفني المعاون على إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

"ويتقدم مجلس إدارة الاتحاد بالشكر للمدرب على الفترة التي قضاها مدربا لمنتخبنا الوطني الأول، متمنين له التوفيق في مشواره المقبل".

ولم يحصد منتخب عمان أي نقطة حتى الآن في المجموعة الثانية بالدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وخسرت عمان مباراتيها الأوليين في المجموعة، بنتيجة0-1 أمام العراق و1-3 على أرضها أمام كوريا الجنوبية.

ولم يعلن الاتحاد عن تفاصيل بشأن القيادة الفنية للمنتخب في الفترة المقبلة علمًا بأن الفريق يستضيف نظيره الكويتي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة في العاشر من أكتوبر المقبل.

وكان الاتحاد العماني أعلن تعيين شيلهافي في الأول من فبراير الماضي بعقد كان من المفترض أن يستمر حتى 2026.