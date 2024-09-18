سيلتك يكتسح سلوفان براتيسلافا بخماسية في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتك الاسكتلندي نظيره فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بخماسية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بملعب سيلتك بارك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص مباراة سيلتك وسلوفان براتيسلافا

وانطلقت صافرة بداية مباراة سيلتك وسلوفان براتيسلافا برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل ليام سكيلز الهدف الأول في الدقيقة 17 صنع ارني انجلز وعاد فوروهاشي بالهدف الثاني في الدقيقة 48 صنعه له كوهن وسدد ارني انجلز ضربة جزاء في الدقيقة 57 وسجل كيفين فيمر الهدف الأول في الدقيقة 60 صنع توليتش وعاد مايدا بالهدف الرابع في الدقيقة 70 صنعه له واتات وسجل آدم اداه الهدف الخامس في الدقيقة 87 بتمريرة لفورست وانتهت المباراة 5/1.

ويحتل سيلتك المركز الثاني كوصيفا برصيد ثلاث نقاط بعد تحقيق أول فوز له بينما يأتي سلوفان براتيسلافا في المركز 35 دون نقاط حيث خسر ولم يفوز أو يتعادل.