نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف أحمد فتوح النهائي من المشاركة في السوبر الإفريقي والعودة إلى تدريبات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي عن موقف النجم الدولي أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من المشاركة بشكل نهائي في مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

كريم رمزي يكشف موقف فتوح للمشاركة في السوبر الإفريقي

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" تواصلنا مع مصدر داخل نادي الزمالك، وأكد لنا أن أحمد فتوح خارج قائمة مباراة السوبر الإفريقي بشكل رسمي".

وأضاف:" وأوضح المصدر أن أحمد فتوح يمكنه العودة بشكل طبيعي للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك، خلال الفترة المقبلة في حال كان قادرا على ذلك من الناحية النفسية والبدنية".

واختتم كريم رمزي:" لا يوجد أي شئ يمنع أحمد فتوح من المشاركة في مران الزمالك، ولكن سيكون وفقا لقراره الشخصي".