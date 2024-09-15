نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور يكشف تفاصيل إصابة يحيى عطية الله وموقفه من الإياب أمام جورماهيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، عن حجم إصابة يحيى عطية الله الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي، في مباراة الفريق أمام جورماهيا الكيني في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل إصابة يحيى عطية الله

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: يحيى عطية الله شعر بآلام في السمانه خلال مباراة الأهلي أمام جورماهيا الكيني".

وأضاف: "مارسيل كولر فضل استبدال اللاعب لعدم تفاقم الإصابة للحفاظ عليه لمباراة الإياب أمام جورماهيا ومباراة السوبر الافريقي.

وأختتم:" يحي عطية الله لم يخوض مباريات رسمية منذ وقت طويل وهذا طبيعي وقرار كولر سليم للحفاظ على لاعبه".