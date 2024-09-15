الرياضة

عبدالناصر زيدان: "مش متعاطف مع إمام عاشور وأنا الوحيد اللي اتكلمت في قضيته"

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أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي عبدالناصر زيدان، على أزمة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ومنتخب مصر إمام عاشور، في التعدى على أمن أحد المولات بمدينة 6 أكتوبر.

عبدالناصر زيدان: "مش متعاطف مع إمام عاشور وأنا الوحيد اللي اتكلمت في قضيته"

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامج "الحكم" والمذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن البعض يرى عدم حديثي عن الأزمات التي تحدث داخل جدران النادي الأهلي.

وأضاف، اتحدث بكل شفافية ومهنية عن كل الأزمات التي تحدث سواء في الأهلي والزمالك، وهذا دوري كإعلامي محايد.

وأكمل، تحدث عن أزمة إمام عاشور بشكل مفصل وأنا غير متعاطف معه، وفي برنامجي خصصت ساعة كاملة للحديث عن أزمته مع أمن أحد المولات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر
 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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