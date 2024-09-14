نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الإفريقي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن المعلق الذي سيقوم بالتعليق على مباراة فريق الأهلي ضد فريق الزمالك، والتي ستجمع بينهما في المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الافريقي.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك، يوم 27 سبتمبر، في المباراة التي ستذاع عبر مجموعة قنوات أم بي سي بشكل حصري.

معلق مباراة الأهلي ضد الزمالك

وأعلن إبراهيم فايق، بأن سيكون هناك معلقان لمباراة الأهلي ضد الزمالك، وهما الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض.

ويخوض فريق الأهلي مباراة السوبر بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية، بينما يلعب الزمالك بعد تتويجه يلقب الكونفدرالية الإفريقية.