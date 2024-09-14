الرياضة

من هو معلق مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الإفريقي؟

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق ضد الزمالك في السوبر الإفريقي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  


كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن المعلق الذي سيقوم بالتعليق على مباراة فريق الأهلي ضد فريق الزمالك، والتي ستجمع بينهما في المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الافريقي.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك، يوم 27 سبتمبر، في المباراة التي ستذاع عبر مجموعة قنوات أم بي سي بشكل حصري.

معلق مباراة الأهلي ضد الزمالك

وأعلن إبراهيم فايق، بأن سيكون هناك معلقان لمباراة الأهلي ضد الزمالك، وهما الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض.

ويخوض فريق الأهلي مباراة السوبر بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية، بينما يلعب الزمالك بعد تتويجه يلقب الكونفدرالية الإفريقية.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا