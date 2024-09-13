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أحمد جودة - القاهرة - مازال المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، ميكيل أرتيتا، ينتظر معرفة مدى إصابة مارتين أوديغارد، ولم يستبعده من مباراة توتنهام المقرر إقامتها بعد غد الأحد في الدوري الإنجليزي، كما كشف موقفه من مشاركة رحيم ستيرلينغ في اللقاء.

موقف أرتيتا من مشاركة ستيرلينج أمام توتنهام

قال أرتيتا: "اللاعبون الذين يتبقى لهم 48 ساعة ليكونوا جاهزين دائمًا ما يكونون متاحين".

وأضاف: "نحتاج لإجراء المزيد من الاختبارات، لذلك دعونا ننتظر ما سيحدث في اليوم التالي، أو على الأرجح هذا المساء، دعونا نعرف مدى الإصابة ومدى سرعة عودة أوديغارد".

وأردف: "هو إيجابي بشدة بشأن كل شيء، نعرف مارتين، يريد التواجد في كل يوم، ولكن يجب أن ننتظر ونرى، لا يوجد شك في نواياه، لأنه يريد التواجد في كل مباراة خاصة في مباراة كبيرة مثل تلك".

ويعتزم المدرب الإسباني منح رحيم ستيرلينغ مشاركته الأولى مع آرسنال، بعدما انضم اللاعب 29 عامًا على سبيل الإعارة لمدة موسم قادمًا من تشيلسي.

واختتم أرتيتا: "يبدو بحالة جيدة، تظهر على وجهه ابتسامة عريضة، ويتمتع بالكثير من الطاقة، وهو يريد إثبات شيئًا ما، عندما يكون لدى شخص ما هذا الدافع تشعر به على الفور، لا أريد أن أناقش مهارته، وما الذي سيقدمه للفريق؟".