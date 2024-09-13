نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض معكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، أهداف مباراة الأهلي والنصر في الجولة الثالثة من مشوار بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

جاء هدف المباراة الأول بأقدام فرانك كيسيه نجم نادي الأهلي بعدما قدم له فراس البريكان كرة مميزة سددها ببراعة في شباك النصر.

ووضع سلطان الغنام هدف التعادل لصالح النصر في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبهذا الفوز يرفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن، ويتواجد نادي النصر في المركز السادس برصيد خمس نقاط.

ودخل الأهلي مباراته أمام النصر بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: روجو إيبانيز، روجيرو إيبانيز، ميريج ديميرال، علي مجرشي

الوسط: فرانك كيسيه، زياد الجهني، عبد الله العمار، فراس البريكان

الهجوم: رياض محرز، روبرتو فيرمينو، إيفان توني.

في حين دخل النصر مباراته ضد الأهلي بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - لابورت - سالم النجدي.

خط الوسط: الخيبري - أوتافيو - بروزوفيتش.

خط الهجوم: تاليسكا - رونالدو - ماني.