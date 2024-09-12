نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دويدار: أعمل حاليًا لأصبح رئيس نادي الزمالك.. وتعاقد الأهلي مع إمام عاشور "نقطة سوداء" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد دويدار قائد فريق الزمالك السابق، أن مسئولي النادى الأهلي، قاموا بالتفاوض معه 3 مرات ولكنه رفض التوقيع على العقود وفضل الانتقال إلى الزمالك بسبب خطة مسئوليه فى ذلك التوقيت عام 2014، وانتماءه أيضا من الناشئين إلى القلعة البيضاء.

دويدار: أعمل حاليًا لأصبح رئيس نادي الزمالك

وقال أحمد دويدار خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و10 مع محمد الليثى المذاع على أون تايم سبورت إف إم على مواجات 93.7 " أعمل حاليا لاصبح رئيس نادي الزمالك مستقبلا ولكن لا أخوض الانتخابات المقبلة انتظر الدورة التى تليها للدخول على منصب العضوية أولًا ".

وتابع: " الزمالك كان لا بد أن يتعاقد مع مدير فني أجنبي أعلى من جوميز ومن العيب على لاعبو القلعة البيضاء المشاركة فى بطولة السوبر بالكارت الذهبى والأفضل المنافسة بكل قوة على بطولة كأس مصر الماضية والحصول على اللقب وعدم منح اللاعبين راحه للذهاب إلى الساحل الشمالى ".

وأردف: "المغربى يحيى عطية الله لاعب فريق الاهلى لم يكن على مستوى على معلول وسوف يكون نقطة ضعف للفريق الأحمر الموسم المقبل وانضمام إمام عاشور نقطة سوداء فى تاريخ القلعة الحمراء بسبب الإعتداء لفظًا على مجلس إدارة الأهلى الأسبق وفى هذا الحال لا بد من عودة عصام الحضرى ورمضان صبحي".

وأختتم أحمد دويدار حديثه قائلا: " لا بد عدم الاستعجال بالحكم على تجربة حسام حسن مع منتخب مصر حاليا ومنحه الفرصة كاملة والأرجنتينى كوبر والبرتغالى كيروش من أفضل المربين الذين تولوا تجربة تدريب الفراعنة ".