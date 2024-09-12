نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رفض تغليظ العقوبة.. تفاصيل جلسة مارسيل كولر مع "كهربا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامى محمد الليثي عن طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من محمود عبد المنعم كهربا نجم الأحمر، بإغلاق ملف الأزمة الأخيرة الخاصة بغياب اللاعب عن مران الفريق مساء بوم الاثنين الماضي، وحذره بشدة من تضخيم الأمر.



وقال محمد الليثي خلال تقديمه برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة آون تأيم سبورت آف آم على مواجات 93.7: "تحدث كولر مع كهربا في جلسة خاصة جمعتهما مؤخرًا عن الغرامة التي تم توقيعها ضد اللاعب بسبب غيابه عن مران الفريق دون إذن".



وتابع: " كولر تقبل ظروف كهربا التي منعته عن المران حيث أكد اللاعب أن والدته كانت مريضة لذا رفض المدرب السويسري تغليظ العقوبة التي وقعها سامي قمصان مدرب الفريق والقائم بأعمال مدير الكرة".



واختتم: "وافق كولر على أن تكون الغرامة 50 ألف وليس 100 ألف جنيه ونصح كولر، كهربا بالإلتزام والعمل الجاد في الملعب حتى يجد لنفسه مكانًا في تشكيل الفريق الموسم المقبل، وطالبه بالإبتعاد عن الإعلام والسويشيال ميديا ".