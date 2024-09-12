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أحمد جودة - القاهرة - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ظهور الدولي المغربي أشرف داري لأول مرة بعدما انتقل لصفوف النادي الأحمر قادمًا من بريست الفرنسي.

وقام لاعبو الأهلي بالترحيب بزميلهم الجديد المنضم للنادي الأحمر هذا الصيف في صفقة شراء نهائي.

أشرف داري يظهر في مران الأهلي لأول مرة

ولم يُشارك داري في التدريبات الجماعية للأهلي، حيث اكتفى بخوض تدريبات تأهيلية بسبب إصابته في كاحل القدم تعرض لها خلال عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة منتخب المغرب الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

ويحل الأهلي ضيفًا على فريق جورماهيا الكيني، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا في مستهل رحلة الفريق للدفاع ‏عن اللقب الإفريقي.‏

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في بداية مشواره الإفريقي للموسم الحالي 20234-2025.