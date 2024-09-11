نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: جوميز تفوق على الأهلي في قمتين.. وأتمنى لعب السوبر بهذه الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصطفى إبراهيم نجم الزمالك السابق، أن الفريق كان الأفضل خلال قمتين ضد الأهلي في ولاية البرتغالي جوزيه جوميز.

مصطفى إبراهيم: الزمالك كان الأفضل أمام الأهلي مع جوميز

وأضاف خلال تصريحات عبر برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك:" أرى أننا كنا أفضل من الأهلي خلال قمتين الدوري والكأس تحت قيادة جوميز".

وواصل:" أتمنى أن يختار جوميز الطريقة الأنسب في مواجهة الأهلي بالسوبر الأفريقي، وأثق في قدراته الفنية في قراءة المباريات وخوض المواجهات الحاسمة".

ويستعد الزمالك للسفر في الثانية عشر بعد منتصف الليل إلى كينيا لمواجهة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.