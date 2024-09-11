موعد مواجهة الأهلي ضد جورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره جورماهيا الكيني، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي أمام جورماهيا الكيني

وتنطلق صافرة بداية المباراة عندما يواجه فريق جورماهيا الكيني، في ذهاب دور الـ32 في دوري أبطال افريقيا، في تمام الثالثة عصر الأحد المقبل، على ملعب نيايو الوطني، في العاصمة الكينية نيروبي.

طاقم حكام مباراة الأهلى وجورماهيا الكيني

ويتولى مهمة إدارة مباراة جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.