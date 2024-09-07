نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يواصل تدريباته لمواجهة جورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق جورماهيا الكيني.

الأهلي يواصل تدريباته لمواجهة جورماهيا الكيني

خاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا مطولًا شهد التركيز خلاله على تنوع الأحمال والتدريبات البدنية بين ملعب التتش والجيم.

وقاد ميشيل يانكون رباعي حراسة المرمى؛ مصطفى مخلوف وحازم جمال ومحمد أبو جريشة وإياد تامر في مران بدني وفني متنوع.

يذكر أن الفريق خاض أولى مبارياته وديًّا أمس أمام وادي دجلة التي انتهت بهدف نظيف لصالح الأهلي أحرزه حسين الشحات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق جورماهيا الكيني منتصف الشهر الجاري، في إطار منافسات الذهاب لدور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.