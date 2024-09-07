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أحمد جودة - القاهرة - تابع الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى فى بداية فترة الإعداد مساء اليوم على ستاد الإسكندرية.

محافظ الإسكندرية يتابع تدريبات الاتحاد السكندري

وحرص الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية على مصافحة الجهاز الفنى واللاعبين وطالبهم ببذل أقصى جهد لديهم من أجل إسعاد الجماهير السكندرية ورسم الفرحه على وجوههم.

وتحدث محافظ الإسكندرية مع الصربى بابا فاسليو المدير الفني للفريق وإمام محمدين ومدير قطاع كرة القدم بالنادي للاطمئنان على أحوال الفريق.

وأشاد محافظ الإسكندرية بدور محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى فى قيادة النادى.

ووجه محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى الشكر لمحافظ الإسكندرية مؤكدًا أن هذة الزيارة ستكون حافزًا للاعبين خلال فترة الإعداد.

ولقت زيارة الفريق أحمد خالد لتدريب الاتحاد السكندرى فرحه كبيرة بين الجماهير السكندرية العاشقة للاتحاد السكندرى.

وبدأت فتره الإعداد لفريق الاتحاد السكندرى فى الخامسة مساء اليوم على ستاد الإسكندرية.

وتعاقد الاتحاد السكندرى مع عشرة لاعبين خلال الانتقالات الصيفية الحالية وهم: حامد الجابرى لاعب خط الوسط وإسلام سمير الجناح الأيمن قادمين من حرس الحدود، مروان داوود ظهير أيمن انبى، عمرو جمعه مهاجم رايه، أحمد الشيمى، عبد الرحمن خالد " جبنه" لاعبا خط وسط

المقاولون العرب،هشام عادل" بلحه" جناح مودرن سبورت، عبد الله بكرى مدافع زد، أحمد أيمن الضهيرالأيمن للنجوم وكريم يحيى لاعب الداخلية.