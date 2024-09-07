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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي للإتحاد السكندري إعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري التشكيل النهائي للجهاز الفني والإداري والطبي استعدادا للموسم الجديد بقيادة المدير الفني بابا فاسيليو. ويضم التشكيل دلا من إمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بالنادي وبابا فاسيليو مدير فني نيكولاس كالاكوتس مدرب عام ومحمد سعد أحمد مخطط أحمال ومحمد لطفى قطب ومدرب والسيد السويركى مدرب حراس المرمى محمد أيمن محلل أداء خالد المغربى مترجم.

ويضم الجهاز الإدارى يحيى فضل وعمر صلاح عرفه، والجهاز الطبي محمد سعد الصاوى طبيب عظام وأحمد سلامة علاج طبيبعى وتاهيل وإسلام السيد حسن تأهيل وإصابات ومحمد حسن ومصطفى جوهر ومصطفى شريف محمد أخصائيين تدليك وكريم أحمد مصور.