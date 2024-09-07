نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الكاميرون الرسمي لمواجهة ناميبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مارك بيرس المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره منتخب ناميبيا، وذلك في إطار منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة الكاميرون ضد ناميبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب الكاميرون مع نظيره ناميبيا، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الكاميرون الرسمي أمام ناميبيا

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: تشستوفر، مايكل نجادو، نتوهو تولو، جاكسون.

خط الوسط: باليبا كارلوس، أنجويزا، هونجلا مارتن..

خط الهجوم: ميبومو، أبو بكر، باسوجو كريستيان.

القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون ضد ناميبيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا.