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أحمد جودة - القاهرة - يفتتح نادي ريمو لكرة السلة مشواره في بطولة منطقة الجيزة كأول نادي متخصص بمصر في كرة السلة بمواجهة سيدات نادي الزمالك في الصالة المغطاة بمقر نادي الزمالك في أول ظهور رسمي لهذا النادي الذي ولد عملاقا برئاسة الاستاذ أحمد عبد العزيز رئيس مجلس الادارة.. وينتظر عشاق السلة مشاهدة هذه المباراة بعد استقطاب هذا النادي لعدد كبير من نجوم اللعبة في اطار خطة النادي لمنافسة كبار السلة في مصر وتحقيق الاستراتيجية بأن يكون نواة لدعم المنتخبات الوطنية.

سيدات نادي ريمو تواجه الزمالك في إطار بطولة دوري منطقة الجيزة لكرة السلة

واعلن رئيس مجلس الادارة احمد عبدالعزيز عن سعادته الكبيرة بالمكانة التي وصل أليها النادي بالإقبال الكبير من كافة نجوم اللعبة على الانضمام إلى صفوف النادي مؤكدا إنه نجح فى استقطاب افضل مدربي كرة السلة للارتقاء باللعبة داخل النادي تحت قيادة الكابتن محمد خميس المدير الرياضي والتنفيذي للنادي موضحا أن النادي يمتلك ٨ فرق بداية من ١٢ سنة وحتي الدرجة الاولي سيدات ورجال موجها شكره إلى كل الداعمين للنادي معنويا وفي مقدمتهم مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة ومنطقة الجيزة

كما أكد الكابتن محمد خميس المدير الرياضي أن النادي يلقي كل الدعم والرعاية من قبل رئيس مجلس الادارة احمد عبدالعزيز في اطار حرصه على وضع برنامج طويل الاجل لتكوين جيل جديد وابطال لدعم المنتخبات مؤكدا ان الفريق سيظهر بشكل كبير وسيكون مفاجأة لكل الأندية كنتيجة طبيعية لحجم المجهود الكبير الذي تم بذله في جميع القطاع خلال الفترة الماضية