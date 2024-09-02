نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. لاعب مانشستر سيتي ينتقل إلي بنفيكا علي سبيل الإعارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح بنفيكا البرتغالي في التعاقد مع صفقة قوية من الدوري الإنجليزي، لتدعيم صفوفه استعدادا لخوض المنافسات المقبلة.

وأعلن النادي البرتغالي عبر موقعه عن إتمام التعاقد مع الدولي البوركيني عيسى كابوري ظهير مانشستر سيتي علي سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد.

بنفيكا البرتغالي يتعاقد مع عيسى كابوري

وانتقل الظهير البوركيني البالغ من العمر 24 عاما إلي صفوف المان سيتي صيف 2020 قادما من ميشيلين البلجيكي.

وخرج عيسى كابوري الموسم الماضي علي سبيل الإعارة إلي صفوف لوتون تاون، وشارك مع الفريق في 26 مباراة، صنع 3 تمريرات حاسمة.