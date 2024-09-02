حسام باولو: موسم الزمالك الماضي للنسيان.. وأتمنى العودة لقيادة هجوم الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام باولو نجم الزمالك السابق، أن موسم الأبيض الماضي للنسيان، متمنيًا عودة الفريق لمنصات التتويج في الموسم المُقبل.

قال حسام باولو في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، على لاعبي الزمالك التركيز في الموسم الجديد، والعمل على استعادة لقب الدوري لإسعاد جماهير القلعة البيضاء.

وأضاف، أتمنى العودة يومًا لقيادة هجوم الزمالك، وسأكون منافسًا قويًا لمهاجمي القلعة البيضاء.

وأتم مهاجم الزمالك السابق تصريحاته قائلًا، أتمنى رؤية موسم منتظم في بدايته ونهايته مثلما نرى في كافة مسابقات العالم.