نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يتعاقد مع كريم بامبو لاعب البنك الأهلي لمدة موسمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر،إجراءات التعاقد مع كريم بامبو لاعب فريق البنك الأهلي وذلك لمدة موسمين تبدأ ببداية فترة الانتقالات الحالية وتنتهي بنهاية موسم 2026/2025.

يسعي النادي المصري لتعزيز صفوف فريقه بلاعبين متميزين من أجل المنافسة في البطولات المحلية والافريقية.

الجدير بالذكر أن كريم بامبو والذي يشغل مركز لاعب خط الوسط المهاجم كان قد ترعرع في صفوف النادي الأهلي قبل أن ينتقل إلى النادي الاسماعيلي ومنه إلى نادي الزمالك ليصل به المطاف لصفوف البنك الأهلي والذي تألق كثيرًا بين صفوفه على مدار المواسم الاربعة الأخيرة.