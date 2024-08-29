انت الأن تتابع خبر تركي آل الشيخ يكشف عن ملعب السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك: أين ستُقام المباراة المنتظرة؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مباراة الأهلي والزمالك … كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مكان إقامة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، والتي تُعد من أبرز الأحداث الرياضية في الفترة القادمة. إليك جميع التفاصيل حول المباراة، مكان إقامتها، وكيفية متابعة الحدث.

تفاصيل مباراة السوبر الأفريقي 2023-24

ستجمع مباراة السوبر الأفريقي 2023-24 بين فريقي الأهلي والزمالك في مواجهة مثيرة. ستُقام المباراة مساء يوم الجمعة، 27 سبتمبر 2024، وستكون من أبرز الفعاليات الرياضية التي يتطلع إليها عشاق كرة القدم في القارة الأفريقية.

ملعب المملكة آرينا: استضافة وتحديثات

في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي الخاص بانطلاق موسم الرياض 2024، أكد تركي آل الشيخ أن المباراة ستُقام على ملعب المملكة آرينا. هذا الملعب، الذي شهد العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية، سيستضيف مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك.

زيادة الطاقة الاستيعابية

أعلن تركي آل الشيخ عن زيادة الطاقة الاستيعابية لملعب المملكة آرينا بنسبة 40%، ليصل العدد الإجمالي للجماهير إلى 27 ألف مشجع. هذه الزيادة تهدف إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من الجماهير الراغبة في حضور المباراة، مما يعكس الاهتمام الكبير بالحدث.

مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

الفعاليات الأخرى

وأشار آل الشيخ إلى أن ملعب المملكة آرينا سيستضيف أيضًا عددًا من الفعاليات الأخرى خلال موسم الرياض، دون أن يؤثر ذلك على مواعيد مباريات نادي الهلال التي تقام على نفس الملعب. هذا التوزيع المميز للفعاليات يعكس التنوع الكبير في الأنشطة التي يتم تنظيمها.

تاريخ الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية

تُعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك بمثابة تتويج للجهود الكبيرة التي بذلها الفريقان في الموسم الحالي. حيث توج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بينما فاز الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية. هذا التنافس بين الفريقين يضفي طابعًا خاصًا على البطولة، ويجعل منها حدثًا رياضيًا لا يُفوت.

كيفية متابعة المباراة

سبق أن أكد تركي آل الشيخ أن المباراة ستُذاع عبر شبكة قنوات Bein Sports وMBC. هذا الإعلان يأتي في إطار حرص القائمين على البطولة على توفير أفضل تجربة مشاهدة للجماهير في جميع أنحاء العالم. حيث سيتمكن المشاهدون من متابعة المباراة بجودة عالية وبتعليق حصري.

موسم الرياض 2024: أبرز الفعاليات

موسم الرياض 2024 هو موسم مليء بالفعاليات المميزة التي تشمل الرياضة والترفيه والثقافة. سيتضمن الموسم العديد من الأنشطة التي تهدف إلى جذب الزوار من داخل المملكة وخارجها، مما يعزز من مكانة الرياض كمركز عالمي للفعاليات الكبرى.

أهمية البطولة للأندية والجماهير