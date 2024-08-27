نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الفرق المصرية المشاركة في البطولة العربية لتنس الطاولة بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف مجمع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فعاليات البطولة العربية لأندية تنس الطاولة التي ستقام خلال الفترة ما بين 2 سبتمبر وحتى 7 من نفس الشهر.

وستشهد البطولة مشاركة 3 فرق مصرية على صعيد الرجال ومثلهم على صعيد السيدات وذلك بفضل استضافة مصر البطولة على أرضها.

ومن المنتظر أن يمثل مصر بفرق الرجال كل من إنبي وتجديف أسوان وألعاب دمنهور، فيما سيشارك من مصر على صعيد السيدات كل من فريق إنبي وبتروجت وجزيرة الورد.

كانت قد أقيمت النسخة الماضية للبطولة العربية للأندية بالمملكة العربية السعودية وشهدت اكتساح مصري للبطولة حيث فاز إنبي بمنافسات الرجال فيما فاز فريق الزمالك بلقب السيدات.

يذكر أن مصر قد استضافت البطولة العربية للأندية عام 2022 وشهدت فوز فريق إنبي بمنافسات الرجال بينما فاز وقتها فريق الأهلي على صعيد السيدات.