نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. مدرب ليفربول يفجر مفاجأة حول تجديد عقد صلاح وبديل بيلينجهام في ريال مدريد والحضري يسخر من اختيارات حسام حسن لقائمة المنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 24-8-2024 في السطور التالية:

مدرب ليفربول يفجر مفاجأة حول تجديد عقد صلاح

تحدث الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول، عن مستقبل الدولي المصري محمد صلاح الذي يرتبط بعقدٍ ساري مع الريدز حتى نهاية الموسم الجاري، في صيف 2025.

سُئل سلوت، خلال حواره مع شبكة “سكاي سبورتس”، عن إمكانية تجديد عقد محمد صلاح وفان دايك وألكسندر أرنولد ثلاثي ليفربول، مع اقتراب عقودهم على الانتهاء.

قال سلوت، ردًا على سؤاله عن الشائعات حول عقود ثلاثي ليفربول: “الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو إخراج أفضل ما لديهم”.

وتابع: “إذا أخرجنا أفضل ما لديهم وقدموا أداءً جيدا حقًا، فالأمر متروك لهم إذا كانوا يريدون التوقيع ونحن إذا منحناهم عقدًا جديدًا”.

وأضاف: "لدي اعتقاد قوي أنك لا تُحسن الأفراد، بل تُحسن الفريق وبسبب ذلك يتحسن الأفراد؛ لذلك إذا لعب محمد صلاح وأرنولد، أو صلاح وبرادلي بشكل أفضل سويًا، أو كان لدى صلاح تفاهم وتوقيت أفضل مع سوبوسلاي، فإن النتيجة النهائية هي أنك ستقول إن محمد أصبح أفضل".

وأكمل: “العمل مع محمد صلاح إيجابي حقًا، مثل كل الآخرين، هذا ما أخبرني به يورجن كلوب، أخبرني أن هناك ثقافة جيدة حقًا في هذا النادي وأن اللاعبين يريدون العمل الجاد وهم يأتون إلى هنا كل يوم لمحاولة التحسن”.

بديل بيلينجهام في ريال مدريد

أفادت التقارير الصحفية أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، قد وجد بديلًا للإنجليزي جود بيلينجهام في التشكيل الأساسي للفريق بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

قرر أنشيلوتي استبدال بيلينجهام باللاعب الكرواتي لوكا مودريتش خلال فترة غيابه، وفقًا لصحيفة "ريليفو" الإسبانية، من المقرر أن يلعب مودريتش في التشكيل الأساسي للميرنجي في المباريات المقبلة.

أوضحت الصحيفة أن بيلينجهام سيفتقد على الأقل 4 مباريات هامة، بما في ذلك لقاءات أمام بلد الوليد، ولاس بالماس، وريال بيتيس في الدوري الإسباني، فضلًا عن المباراة الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا.

الحضري يسخر من اختيارات حسام حسن لقائمة المنتخب

سخر عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب سوريا، من اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، لقائمة “الفراعنة” في معسكر شهر سبتمبر والذي يتخلله خوض مباراتين أمام كاب فيردي وبتسوانا في التصفيات المؤهلة إلى النسخة القادمة من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

نشر عصام الحضري عبر حسابه بموقع “إنستجرام” للتواصل الاجتماعي، صورة لتصديه لركلة جزاء خلال مشاركته في إحدى المباريات، معلقًا: “هو أنا فين من اختيارات المنتخب!".

ويأتي تعليق الحضري، بعد استغراب البعض من قرار ضم محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ثلاثي حراس مرمى الأهلي، لقائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا.

وينطلق معسكر منتخب مصر تحت قيادة المدرب الوطني حسام حسن، يوم 28 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر.