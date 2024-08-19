نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبة مغلظة تنتظر الأهلي بعد انسحابه من كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إلغاء مباراة النادي الأهلي أمام نظيره فاركو في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

اعتذار الأهلي وتأهل فاركو إلى ربع نهائي كأس مصر

يأتي ذلك بعد أن اتخذ النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرارًا بالانسحاب من مباراة فاركو في بطولة كأس مصر.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره فاركو غدًا الثلاثاء في بطولة كأس مصر، إلا أن اتحاد الكرة قرر صعود الأخير واعتباره فائزًا بهدفين مقابل لا شيء على حساب الأحمر بعد انسحابه.

واعتذر الأهلي عن خوض منافسات بطولة كأس مصر بسبب تعارض مواعيد مباريات البطولة مع التزامات القلعة الحمراء.

وتنص لائحة العقوبات على توقيع غرامة مليون جنيه بالإضافة للحرمان من نسخة الموسم المقبل على النادي الأهلي بعد انسحابه من المباراة.