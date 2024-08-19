نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حسين الشحات يعلق لأول مرة على أزمة أحمد فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص حسين الشحات لاعب الأهلي، على دعم أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك بعد قرار استمرار حبسه على ذمة قضية دهس أحد المواطنين بسيارته، قبل أيام قليلة.

حسين الشحات يدعم فتوح

نشر حسين الشحات، عبر “استوري” حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة له مع أحمد فتوح.

وكتب نجم الأهلي: "أي حد اتعامل مع فتوح أكيد هيبقي عارف أنه من أرجل وأحسن وأنضف الناس اللي ممكن تتعامل معاهم ربنا يفك كربك يا أخويا بإذن الله”.

وقررت محكمة جنايات مطروح، تأجيل محاكمة أحمد فتوح في قضية دهس أمين شرطة، إلى يوم 16 سبتمبر مع استمرار حبسه.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بتحويل أحمد فتوح إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته فيما نسب إليه بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات.