رموز تعبيرية جديدة من واتساب

رموز تعبيرية جديدة من واتسابأضاف تطبيق واتساب سبعة رموز تعبيرية جديدة بهدف منح المستخدمين مزيدًا من الطرق للتفاعل في محادثاتهم.

وتشمل هذه الرموز تعبيرات عن أشياء، مشاعر، وعناصر طبيعية، مما يوفر فرصًا أكبر للتعبير عن الأحاسيس والمواقف.

ويعمل التطبيق على اختبار تحسينات في كيفية تفاعل المستخدمين مع الرسائل باستخدام هذه الرموز.

كما تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال توفير خيارات تعبير أكثر تنوعًا، مع واجهة أكثر تنظيماً وسهولة في الوصول إليها.

الرموز التعبيرية السبعة الجديدة على واتساب

تمت إضافة سبعة رموز تعبيرية جديدة أصبحت متاحة للمستخدمين في أحدث إصدار من التطبيق.

وتمثل هذه الرموز أشياء، عواطف، وعناصر من الطبيعة، مما يوسع إمكانيات التعبير في المحادثات الفردية والجماعية.

الرموز التعبيرية الجديدة هي كما يلي:

الفجل: رمز يعبر عن مواضيع الطعام، الطبيعة، أو حتى البستنة.

بصمة الإصبع: ترمز إلى الهوية، الأمان، أو الأصالة.

شجرة بلا أوراق: تعبير عن الخريف، تغير الفصول، أو مشاعر الحزن ومرور الوقت.

المجرفة: مرتبطة بالمهام اليدوية، البستنة، أو العمل المتعلق بالأرض.

القيثارة: آلة موسيقية تعبر عن موضوعات تتعلق بالموسيقى، الثقافة، أو الروحانية.

البقعة الأرجوانية: رمز يمكن أن يرمز للإبداع والفن، أو ببساطة يضيف لمسة بصرية إلى المحادثات.

وجه مع هالات سوداء تحت العينين: يُعرف بـ “الوجه المتعب”، ويعبر عن الإرهاق أو الأرق أو الحالة الذهنية بعد يوم طويل.

وأصبحت هذه الرموز متاحة الآن في أحدث تحديثات تطبيق واتساب على أجهزة أندرويد.

أما مستخدمو آيفون، فيحتاجون إلى تنزيل نظام التشغيل “iOS 18.4 beta 2” للاستفادة من هذه الرموز التعبيرية.

وفي حال استخدام إصدارات أقدم مثل iOS 18.3أو إصدارات أندرويد السابقة، سيظهر رمز فارغ بدلًا من الأيقونة، مما يسلط الضوء على أهمية تحديث التطبيق للوصول إلى جميع الميزات الجديدة.

تحسينات في التفاعل مع الرموز التعبيرية على واتساب

إلى جانب إضافة الرموز التعبيرية الجديدة، يعمل واتساب على تطوير طريقة تفاعل المستخدمين مع الرسائل عبر هذه الرموز.

حيث يقوم باختبار تحسينات على هذه الميزة في الإصدار التجريبي “2.25.6.15” على أجهزة أندرويد.

وتتمثل هذه التحسينات الجديدة في واجهة منسقة تتيح تنظيم ردود الفعل بشكل أكثر وضوحًا وكفاءة، خاصة في القنوات التي يتراكم فيها العديد من ردود الفعل.