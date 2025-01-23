انت الأن تتابع خبر فكرة جهنمية محدش كان يعرف بيها … طريقة تحديد موقع ومكان أي شخص عن طريق رقم الهاتف في ثواني .. هتعرفي جوزك بيروح فين من وراكي .. جربها وهتدعيلي!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع تطور التكنولوجيا الحديثة أصبحت قدرة تتبع المواقع عبر الهواتف المحمولة جزءا من حياتنا اليومية، أحد الأساليب المتاحة لتحديد موقع أي شخص هو عبر استخدام رقم الهاتف المحمول، ورغم أن هذه الميزة قد تبدو جذابة للكثيرين إلا أن هناك العديد من التقنيات التي تستخدمها الجهات المختصة مثل الشرطة أو أجهزة الطوارئ للحصول على هذه البيانات بدقة سواء لأغراض قانونية أو طارئة، في حين أن هناك أدوات متاحة للجمهور تسهل عملية تحديد المواقع إلا أن الدقة قد تختلف من أداة إلى أخرى، ومن المهم أن يكون المستخدمون على دراية بالطرق التي يمكنهم من خلالها حماية خصوصياتهم من تتبع غير مرغوب فيه.

التقنيات المتاحة لتحديد موقع الهاتف المحمول

تتعدد الوسائل المتاحة لتحديد موقع الهاتف المحمول بداية من الطرق القانونية التي تعتمد عليها السلطات الأمنية مثل استخدام أبراج الهواتف المحمولة أو تقنيات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية (GPS)، هذه الأدوات توفر دقة عالية في تتبع المواقع ولكنها تتطلب إذنا قانونيا للوصول إلى هذه البيانات في الحالات العاجلة أو الأمنية، أما بالنسبة للأدوات المتاحة للجمهور مثل مواقع الإنترنت التي تقدم خدمات تحديد الموقع فهي تستخدم تقنيات أكثر بساطة وتعتمد بشكل رئيسي على GPS أو الإشارات اللاسلكية لكن نتائجها قد تكون غير دقيقة في بعض الأحيان وتقتصر على تقديم تقديرات تقريبية لموقع الشخص.

طرق حماية الخصوصية وتفادي التتبع