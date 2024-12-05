أفضل مشروب لتحسين إنتاجية الدماغ
أعلنت الدكتورة أنتونينا ستارودوبوفا كبيرة خبراء التغذية بمديرية الصحة بموسكو، أن مسحوق حبوب الكاكاو يساعد على تحسين المزاج وعمل الدماغ.
وتشير الخبيرة، إلى أن المشروب المصنوع من حبوب الكاكاو يساعد على تحسين المزاج والنشاط وإنتاجية الدماغ بفضل احتوائه على الثيوبرومين والكافيين. كما يساعد احتوائه على مادة البوليفينول على تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما أنه يحتوي على عناصر معدنية وفيتامينات، وفق وكالة نوفوستي.
وتقول: "يحتوي مسحوق الكاكاو على معادن: الفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد. وفيتامينات بروفيتامين А وفيتامين Е وحمض النيكوتينيك والثيامين والريبوفلافين. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على البوليفينولات - مواد منشطة مضاد للأكسدة، ما يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يحتوي على القلويدات: الثيوبرومين والكافيين التي لها تأثير منشط يساعد على تحسين المزاج والنشاط وعمل وإنتاجية الدماغ".
ووفقا للخبيرة، يساعد التناول المعتدل للمنتجات المحتوية على نسبة عالية من حبوب الكاكاو، مثل الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة كاكاو تزيد عن 75 بالمئة، على استقرار مستوى ضغط الدم ونسبة الدهون في الدم، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وله تأثير مفيد على صحة وإنتاجية الدماغ.
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