هاتف متطور من Honor يكتسح الأسواق قريبا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - كشفت Honor عن هاتفها الجديد الذي حصل على تصميم مميز جدا وكاميرات توفر له قدرات تصوير ممتازة.

ويتميز هاتف Honor 300 Ultra الجديد بتصميم واجهته الخلفية الأنيق وشكل الإطار الذي ثبت فيه عدسات الكاميرا الأساسية، كما حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP65، أبعاده (163.8/75.3/8.2) ملم، وزنه 198 غ.

زوّد الجهاز على شاشة AMOLED، مقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2700/1224) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 4000 شمعة/الإنش تقريبا.

ومن أهم الأمور التي حصل عليها الهاتف أيضا هو الكاميرا الأساسية ثلاثية العدسة التي جاءت بدقة (50+50+12) ميغابيكسل، وتوثق فيديوهات 4K، فضلا عن كاميرته الأمامية ثنائية العدسة بدقة 50 ميغابيكسل.

يعمل الجهاز بنظام Android 15 مع واجهات MagicOS 9، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، معالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 512 غيغابايت و 1 تيرابايت.

ودعمته Honor بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبوصلة إلكترونية/ وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5300 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط.