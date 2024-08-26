انت الأن تتابع خبر تحديث هيشقلب الدنيا .. واتساب يفاجئ المستخدمين بتحديث اسطوري طال انتظاره منذ سنوات طويلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تغيير مفاجئ من تطبيق واتس اب يهم جميع مستخدمي التطبيق حول العالم ، حيث قد أوضحت العديد من الصحف العالمية حول ذلك الاجراء الذي اتخذه ماركزبرج صاحب تطبيق واتس ، حيث عمل علي تجربة العديد من المزايا الجديدة، ومن أهمها حظر الرسائل وأخرى لردود الفعل السريع .

مميزات التحديث الجديد لتطبيق الواتس منها : ردود الفعل السريع في واتساب