انت الأن تتابع خبر تحديث هيشقلب الدنيا .. واتساب يفاجئ المستخدمين بتحديث اسطوري طال انتظاره منذ سنوات طويلة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تغيير مفاجئ من تطبيق واتس اب يهم جميع مستخدمي التطبيق حول العالم ، حيث قد أوضحت العديد من الصحف العالمية حول ذلك الاجراء الذي اتخذه ماركزبرج صاحب تطبيق واتس ، حيث عمل علي تجربة العديد من المزايا الجديدة، ومن أهمها حظر الرسائل وأخرى لردود الفعل السريع .
مميزات التحديث الجديد لتطبيق الواتس منها : ردود الفعل السريع في واتساب
- حيث قد كشف الموقع المشهور WABetaInfo أنه من المتوقع خلال الساعات المقبلة إصدار ميزتين جديدتين لتطبيق الواتس اب ، وتتمثل هذه المزايا في حظر الرسائل وأخري لردود الفعل السريع في تطبيق واتساب ، وهذه الميزة يمكن تشغيلها على جميع أنظمة التشغيل الأندرويد وآيفون حول العالم ، مع العلم أن مستخدمي واتساب بيتا يمكنك التعرف على الخاصية من خلال زر “الإعجاب” والذي ستكون بجانب خانة النص “الرد” على رمز “قلب” في حالة عرض “الحالة” وستتيح لهم الإعجاب لتحديث الحالة.