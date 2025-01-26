نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة يحصل على اعتماد مستشفى صديق الطفل من منظمة الصحة العالمية واليونيسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حصل مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة على شهادة اعتماد "مستشفى صديق الطفل" من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، لالتزامه بتطبيق المعايير العالمية لتعزيز الرضاعة الطبيعية ورعاية الأم والطفل.

ويعكس هذا الاعتماد جهود مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة في توفير بيئة داعمة للتغذية المثلى للأطفال، من خلال تطبيق سياسات شاملة وتدريب الكوادر الطبية، وتوعية الأسر بأهمية الرضاعة الطبيعية، وإنشاء أنظمة فعالة لمراقبة الأداء وإدارة البيانات.

وكانت منظمة الصحة العالمية واليونيسف قد أطلقتا عام 1991، معيارًا دوليًا لدعم الأم والطفل في المؤسسات الصحية، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز أفضل الممارسات