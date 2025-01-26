انت الأن تتابع خبر تغيير كبير في سوق العمل: الموارد البشرية تعلن رفع نسبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين السعوديين، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة قرارات تهدف إلى رفع نسبة التوطين في 269 مهنة عبر قطاعات مختلفة في المملكة العربية السعودية.

هذه المبادرة

تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها لتحسين سوق العمل الوطني وزيادة التوظيف السعودي في القطاعات الحيوية.

رفع نسبة التوطين في مهن الصيدلة

من أبرز هذه القرارات هو رفع نسبة التوطين في مهن الصيدلة، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة على تطبيق هذه التغييرات في الأنشطة الصيدلانية بدءًا من 23 يوليو 2025. ستكون نسبة التوطين في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية 35%، بينما ستصل في الصيدليات التابعة للمستشفيات إلى 65%، وفي الصيدليات الأخرى إلى 55%.

هذا القرار يشمل المنشآت التي تعمل بها خمسة موظفين أو أكثر في مهنة الصيدلة، مما سيؤدي إلى زيادة فرص العمل للمواطنين في هذا القطاع الحيوي.

رفع نسبة التوطين في مهن طب الأسنان

بالإضافة إلى الصيدلة، أعلنت الوزارة أيضًا عن رفع نسبة التوطين في مهن طب الأسنان على مرحلتين. تبدأ المرحلة الأولى في يوليو 2025، حيث ستكون نسبة التوطين في هذا المجال 45%. وبعد 12 شهرًا، تبدأ المرحلة الثانية التي ترفع النسبة إلى 55%. يشمل القرار المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين أو أكثر في مهنة طب الأسنان.

كما تم رفع الحد الأدنى للأجور في مهنة طب الأسنان ليكون 9000 ريال سعودي كحد أدنى للاحتساب ضمن نسبة التوطين، ما يعني تحسين الظروف المالية للعاملين في هذا المجال.

زيادة التوطين في المهن المحاسبية

وفي إطار تعزيز التوطين في المهن المحاسبية، تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة التجارة على رفع نسبة التوطين في هذا القطاع على خمس مراحل تدريجية تبدأ في 22 أكتوبر 2025. المرحلة الأولى تشمل الشركات التي يعمل بها خمسة محاسبين أو أكثر، حيث سيتم تحديد نسبة التوطين عند 40%. مع تقدم المراحل، ستصل النسبة إلى 70% بحلول نهاية الخمس سنوات.

دور هذه القرارات في سوق العمل السعودي