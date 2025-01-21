انت الأن تتابع خبر بشت ولي العهد في العلا: 3 حقائق مذهلة جعلته حديث العالم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في مناسبة تاريخية خلال استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرئيس الوزراء اليوناني في مدينة العلا، جذب الأنظار بشكل لافت بشت فاخر يرتديه، لا يعكس فقط التراث العربي العريق، بل يعكس أيضًا مستوى عالٍ من الحرفية والإبداع الفاخر.

البشت

الذي أثار التفاعل الإعلامي العالمي لم يكن مجرد زي تقليدي، بل قطعة فنية تُظهر التفرد والتميز في التصميم، مما جعله محط اهتمام وسائل الإعلام العالمية.

3 معلومات حول بشت ولي العهد الذي أثار اهتمام العالم

1. حياكة يدوية استثنائية ومواد فاخرة

البشت الذي ارتداه ولي العهد تم صنعه يدويًا باستخدام خيوط من الوبر الأسود عالي الجودة. الحائك أحمد المهدي، الذي تولى حياكة البشت، أشار إلى أن التصميم يهدف إلى تقديم قطعة مميزة تليق بكبار الشخصيات، خاصة في المناسبات الرسمية والشتوية. كما يتمتع البشت بثقل فاخر، وهو مصمم ليقدم مزيجًا من الأناقة والدفء في ذات الوقت.

2. المكونات النادرة: الوبر من اللاما في جبال الأنديز

لم يكن البشت مجرد قطعة ملابس تقليدية، بل كان منتجًا يدمج بين الحرفية التقليدية والمكونات الطبيعية النادرة. الوبر المستخدم في صنع هذا البشت استُخرج من اللاما، حيوان جبلي يعيش في جبال الأنديز بأمريكا الجنوبية، والذي يعد من أندر وأثمن أنواع الأقمشة في العالم. يتميز هذا النوع من الوبر بالنعومة والصلابة، مما يجعله مثاليًا لتصنيع الأزياء الشتوية الفاخرة.

3. البشت كرمز للفخامة والاحترام