انت الأن تتابع خبر يوم التأسيس في السعودية: تعرف على موعده وأبرز الاحتفالات فيه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية يتساءلون عن موعد يوم التأسيس للمملكة،وهو يعتبر أحد أهم المناسبات السنوية التي تحتفل بها المملكة،فهو يذكر الجميع بما بالوقت الذي تأسست فيه المملكة وكان يوم ٢٢ فبراير من عام ١٧٢٧ على يد المؤسس الإمام محمد بن سعود،وهو ذكرى مجيدة لكافة السعوديين لما يكون فيه من بهجة و احتفالات عديدة في كافة أرجاء المملكة،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على موعد يوم التأسيس وأبرز الاحتفالات فيه.

موعد يوم التأسيس ٢٠٢٥

منذ أن تأسست المملكة على يد الإمام محمد بن سعود،صدر بعد ذلك قراراً أن يكون هذا اليوم هو إجازة رسمية في كافة أرجاء المملكة تخليداً لذكرى هذا اليوم الرائع،ويتم منح جميع العالمين في الدولة إجازة رسمية وتعمل الاحتفالات كافة أرجاء المملكة،ويوافق يوم التأسيس ٢٢ فبراير من كل عام،ولكن هذا العام يكون يوم ٢٢ فبراير موافق يوم السبت وهو عطلة في المملكة،لذلك قررت الحكومة السعودية الاحتفال بيوم التأسيس ليكون يوم الأحد الموافق ٢٣ من شهر فبراير ٢٠٢٥.

مظاهر الاحتفال بيوم التأسيس

هناك العديد من المظاهر والاحتفالات التي تقوم بها المملكة من أجل تخليد هذه الذكرى التاريخية،

ومن أبرز هذه الفعاليات ما يلى:-