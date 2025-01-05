منصة أبشر أعمال تطرح 7 رسوم جديدة لتحديث الجوازات ونقل

انت الأن تتابع خبرمنصة أبشر أعمال تطرح 7 رسوم جديدة لتحديث الجوازات ونقل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في إطار تحديثاتها المستمرة لتسهيل الحصول على الخدمات إلكترونيًا للمواطنين والمقيمين، قامت منصة "أبشر أعمال" بإضافة رسوم جديدة على 7 خدمات موجهة للمنشآت. هذه الخطوة تهدف إلى توفير الوقت والجهد للمستفيدين عبر إتاحة هذه الخدمات أون لاين.

وأوضحت المنصة أن هذه الرسوم تمثل مقابلًا ماليًا مقابل الخدمات المقدمة، حيث تم الإعلان عن تفاصيل هذه الرسوم عبر الصفحة الرسمية على منصة "إكس".

إصدار الإقامة: 51.75 ريال.

طلب تقرير عن مكفول: 28.75 ريال.

تحديث معلومات جواز المقيمين: 69 ريال.

تمديد تأشيرة الخروج والعودة: 103.5 ريال.

تجديد الإقامة: 51.75 ريال.

خرج ولم يعد: حوالي 70 ريال.

توضيحات إضافية من منصة أبشر

أوضحت منصة أبشر أن هذه الرسوم تُعتبر مقابل خدمات ذات قيمة مضافة، ولا تشمل الباقة السنوية التي يتم الاشتراك بها من قبل صاحب العمل. كما أكدت أن المنشآت يمكنها الآن الحصول على هذه الخدمات بسهولة عبر المنصة الإلكترونية.

في الآونة الأخيرة، عملت منصة أبشر على توفير العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين دون الحاجة إلى زيارة مقار المؤسسات، مثل تقديم بلاغات التغيب إلكترونيًا ضد القادمين إلى المملكة بتأشيرة زيارة عبر "أبشر أفراد".

شروط تقديم بلاغ المتغيبين

يجب أن تكون تأشيرة المتغيب زيارة (شخصية أو عائلية).

يجب تقديم البلاغ في غضون 7 أيام من تاريخ انتهاء تأشيرة الزيارة.

لا يمكن تقديم البلاغ بعد مرور 14 يومًا على انتهاء التأشيرة.

البلاغ يقبل لمرة واحدة فقط لكل زائر ولا يمكن إلغاؤه بعد رفعه.

باستمرار تحديثاتها،