انت الأن تتابع خبر إدارة تعليم جدة تحدد مواعيد اختبارات الفصل الأول والفترات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت إدارة تعليم جدة عن الجدول الزمني لمواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1446هـ، عبر حسابها الرسمي، وذلك في إطار التحضيرات المتكاملة لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة خلال فترة الاختبارات.

يأتي هذا الإعلان لتحديد مواعيد بداية الاختبارات لجميع المراحل الدراسية وتوضيح التوقيتات الخاصة بكل فئة، بما يضمن تنسيقا فعالا بين جميع المدارس.

مواعيد اختبارات المراحل الدراسية المختلفة

المدارس النهارية: ستبدأ اختبارات الطلاب في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا. هذا التوقيت تم تحديده لضمان بداية اليوم الدراسي بشكل منظم، مع توفير الوقت الكافي للطلاب للتأقلم مع أجواء الاختبارات.

التعليم المستمر: بالنسبة للطلاب في التعليم المستمر (بنات)، فقد تم تحديد موعد بدء الاختبارات في الساعة الثالثة والنصف عصرًا، في حين أن الطلاب (بنين) في التعليم المستمر ستبدأ اختباراتهم في الساعة السادسة والنصف مساء. تم تحديد هذه الأوقات لتلبية احتياجات الطلاب في التعليم المستمر، بما يسمح لهم بالاستعداد الجيد في أوقات ملائمة.

مواعيد اختبارات المدارس المسائية

بالنسبة للمدارس المسائية، فقد تم تحديد موعد اختبارات الطلاب في الساعة الثانية عشرة ظهرًا. جاء هذا التوقيت وفقًا للتنسيق مع المدارس الصباحية، مما يساهم في تنظيم سير الاختبارات على مدار اليوم بشكل جيد وتجنب أي تضارب في مواعيد الاختبارات بين المدارس المختلفة.

أهداف تنظيم مواعيد الاختبارات