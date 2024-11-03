انت الأن تتابع خبر لكزس LX 700h 2025: عملاق الفخامة والقدرة يتربع على عرش الطرق السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر سيارة الدفع الرباعي الفاخرة من أهم فئات السيارات في المملكة العربية السعودية، حيث تجمع بين الرقي والأداء القوي الذي يتناسب مع طبيعة الطرق المتنوعة في المملكة ومع إطلاق لكزس LX 700h موديل 2025، فإن عشاق الفخامة والأداء على حد سواء على موعد مع تجربة قيادة لا تُنسى وتعتبر LX 700h أحدث إضافة إلى عائلة لكزس، وهي تأتي بمحرك هجين يجمع بين القوة والكفاءة في استهلاك الوقود، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يبحثون عن سيارة فارهة وقادرة على التعامل مع مختلف الظروف الجوية والتضاريس.

تصميم خارجي يجمع بين الفخامة والروعة

تم تصميم لكزس LX 700h 2025 لتجسد مفهوم الفخامة اليابانية الأصيل، حيث تتميز بشبك أمامي ضخم يحمل توقيع لكزس، وأضواء أمامية حادة تعكس شخصية السيارة القوية كما تتميز السيارة بخطوط تصميم انسيابية تمنحها مظهرًا رياضيًا، مع الحفاظ على طابعها الفخم.

داخلية فاخرة تلبي أعلى معايير الراحة

تتميز داخلية لكزس LX 700h 2025 بمواد عالية الجودة وحرفية يدوية متقنة، مما يخلق أجواءً من الفخامة والرفاهية وتأتي السيارة مزودة بأحدث التقنيات، مثل شاشة تعمل باللمس عالية الدقة، ونظام صوتي متطور، ومجموعة واسعة من أنظمة الأمان المساعدة على القيادة.

أداء قوي وكفاءة في استهلاك الوقود

تعتمد لكزس LX 700h 2025 على محرك هجين يجمع بين قوة المحرك البنزيني وكفاءة المحرك الكهربائي، مما يوفر أداءً قويًا وسلسًا مع تقليل استهلاك الوقود وانبعاثات العوادم كما تتميز السيارة بنظام دفع رباعي متطور يمنحها قدرة عالية على التعامل مع مختلف التضاريس.

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