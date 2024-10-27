شكرا لاهتمامك لمعرفة استعلم الآن | طريقة التسجيل في الدعم السكني المطلقات 1446 والشروط المطلوبة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

أطلقت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية برنامجًا يهدف إلى دعم الأسر التي تواجه تحديات في الحصول على دخل أو سكن، ويركز البرنامج على مساعدة بعض الفئات الخاصة مثل الدعم السكني المطلقات 1446، ويجب على المتقدم اختيار المنطقة أو المدينة أو المحافظة التي يعيش فيها أو يرغب في العيش بها، حيث لا يُعتبر طلب الدعم السكني مكتملًا إلا بعد تقديم كافة المعلومات المطلوبة وموافقة المتقدم على جميع التصريحات والالتزامات، وسيتم إرسال إشعار إلكتروني لتأكيد اكتمال تقديم الطلب بعد التأكد من توافر الشروط اللازمة وفقًا للتنظيم واللائحة، وفي موقعنا “اقرأ نيوز” نوضح لكم طريقة التسجيل في البرنامج والشروط المطلوبة ليتم الموافقة عليك، فتابعونا.

خطوات الاستعلام عن الدعم السكني المطلقات 1446 في المملكة العربية السعودية.

في مجموعة من الخطوات المتتابعة، حددت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية الإجراءات الإلكترونية المطلوبة للتسجيل للحصول على الدعم السكني للمطلقات، ومنها ما يلي:

قم بالذهاب إلى موقع الدعم السكني من هنا.

ثم قم بإدخال رقم الهوية للمتقدمة.

اضغط على أيقونة التحقق، واملأ البيانات المطلوبة.

اكتب عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، ثم قم بإدخال كلمة المرور.

انقر على أيقونة التسجيل، وقم بقبول الشروط والأحكام بعد مراجعتها.

وأخيراً، أجب على الأسئلة المطروحة من قبل منصة الدعم السكني.

شروط الحصول على الدعم السكني المطلقات 1446.

أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن الشروط اللازمة للتسجيل في برنامج الدعم السكني المطلقات 1446، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: