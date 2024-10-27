شكرا لاهتمامك لمعرفة “الدفعة 84” موعد نزول حساب المواطن شهر نوفمبر 2024 وخطوات الاستعلام عن الدعم عبر portal.ca.gov.sa والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

ارتفعت عمليات البحث من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية لمعرفة موعد نزول حساب المواطن شهر نوفمبر، ويعبتر برنامج حساب المواطن من البرامج التي اطلقتها الحكومة السعودية من اجل مساعدة اصحاب الدخل المنخفض والاسر المحدودة، كما ان هذا الدعم يساهم بجزء كبير في حل الكثير من المشكلات التي يعاني منها غالبية المواطنين، وسنتعرف من خلال موقع إقرأ نيوز علي موعد نزول حساب المواطن لشهر نوفمبر وخطوات الاستعلام عن الدعم.

موعد نزول حساب المواطن شهر نوفمبر

حالة من التساؤل التام والمتكرر من جانب المستحقين لمعرفة موعد نزول حساب المواطن شهر نوفمبر، وقد اعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد نزول الدعم في حسابات المواطنين والذي سيكون يوم 10 من الشهر القادم، هذا وفي حالة وجود عطلات رسمية او اجازات فسوف يتم ترحيل موعد الصرف سواء بتقديمه او تاخيره يوم، كما ان يوم الاحد الموافق 10 نوفمبر 2024 سوف يكون هو الموعد الرسمي لصرف الدعم لكافة الفئات المستحقة.

شروط الاستفادة من برنامج حساب المواطن

يشترط ان يكون المواطن حاصل علي الجنسية السعودية.

وان يكون لديه اقامة دائمة داخل اراضي المملكة.

كما يشترط بان يكون للمتقدم حساب بنكي من اجل ايداع الدعم عليه.

وضرورة الا يمتلك المتقدم اي اصول او عقارات عالية من اجل الحصول عليه.

وضرورة الا يتجاوز الراتب الحد الادني لحساب المواطن.

رابط الاستعلام عن الاهلية في حساب المواطن