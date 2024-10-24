نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الطائف تصدر بيانًا حول تحويل الدراسة إلى التعليم عن بُعد بسبب حالة الطقس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت جامعة الطائف في المملكة العربية السعودية بيانًا استجابةً للتحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد حول حالة الطقس اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024.

جاء هذا البيان في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة لحماية الطلاب والموظفين.

نص بيان جامعة الطائف

وجاء في البيان: "بناءً على ما ورد من الأرصاد، سيتم تحويل الدراسة الحضورية ليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 إلى التعليم عن بُعد عبر منصة البلاك بورد، ابتداءً من الساعة 12 ظهرًا، وذلك في مقر الكليات الجامعية بمحافظات رنية، الخرمة، وتربة فقط."

كما أضاف البيان أن دوام الموظفين في الفروع المذكورة سيستمر عن بعد بعد الساعة 12 ظهرًا.

وأكدت الجامعة على استمرار العمل والمحاضرات حضوريًا في جميع مقرات الجامعة الرئيسية في الطائف.

الأرصاد السعودية وتحذيرات الطقس

تأتي هذه الإجراءات بعد تحذيرات الأرصاد السعودية بشأن توقعات هطول أمطار غزيرة ورياح قوية قد تؤثر على عدة مناطق، مما دفع المؤسسات التعليمية إلى اتخاذ تدابير احترازية لضمان سلامة الجميع.

استمرار العملية التعليمية

بالرغم من تحويل الدراسة إلى التعليم عن بُعد في بعض الفروع، تواصل الجامعة التزامها بتقديم المحاضرات والخدمات التعليمية من خلال منصاتها الإلكترونية لضمان استمرارية العملية التعليمية بشكل آمن وفعال.