نائب أمير منطقة الرياض يرعى حفل جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية (أصدقاء 34)

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أحمد جودة - القاهرة - رعى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية «جمعية أصدقاء 34» الذي تنظمه بعنوان (نحتفل بالتاريخ لنصنع المستقبل)، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بالرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية الكابتن ماجد عبدالله، وعدد من مسؤولي الجمعية.

وبعد السلام الملكي ابتدأ الحفل بعرض مرئي بعنوان (منجزات أصدقاء).

عقب ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية الكابتن ماجد عبدالله، كلمة ثمن فيها رعاية ودعم سمو نائب أمير منطقة الرياض، منوهًا بدعم سموه الدائم للجمعية ومستفيديها.

وقال الكابتن ماجد عبدالله: "أتذكر أول يوم بدأنا فيه فكرة تأسيس هذه الجمعية، كأول جمعية من نوعها في الشرق الأوسط، واستشعرنا في ذلك الوقت الصعوبات التي ستكون أمامنا، ونلتقي لنحتفل بمرور 8 سنوات على تأسيس الجمعية، محققين فيها إنجازات كبيرة كان لها الأثر البالغ على إخواني اللاعبين السابقين".

وأفاد أنه خلال هذه الرحلة الطويلة، واجهت الجمعية تحديات كبيرة وصعوبات كثيرة تمكنت الجمعية ولله الحمد من تجاوزها لتصل اليوم إلى أكثر من 110 آلاف خدمة في السكن والمساندة والتمكين والصحة والتوعية.

عقب ذلك شاهد سموه والحضور فيديو توضيحي لإنجازات ونجاح مشروع التدريب بالشراكة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ثم دشن سمو نائب أمير منطقة الرياض إستراتيجية الجمعية وعددًا من مشاريعها، كما شاهد سموه عرضًا مرئيًا حول التعليم بالجمعية وفيديو بعنوان (اللاعب القدوة).

عقب ذلك ألقى رئيس أكاديمية التعلم خالد العمار كلمة بهذه المناسبة، قال فيها: "في المملكة نشأنا كقيادة وشعب على الأصالة وعلى مكارم الأخلاق، ونعيشها واقعًا، ونربي أبناءَنا وبناتنا عليها، واليوم هو يوم من أيام الوفاء، لفئة غالية على المجتمعِ، والذين ما دام أسعدونا لسنوات طويلة بإنجازاتِهم الوطنية في المجال الرياضي".

وأوضح العمار أن إسهام أكاديمية التعلم كراع إستراتيجي لهذا الحدث نموذجًا من تقدير القطاع الخاص في بلدنا الغالي، ووفاء منه تجاه الرياضة والرياضيين.

عقب ذلك تم الإعلان عن مجموعة من التبرعات للجمعية، ثم تشرف اللاعبون المكرمون وذويهم بتسلم من يدي سمو راعي الحفل، الوحدات السكنية المقدمة من الجمعية وشركائها.

وشهد سموه توقيع 13 اتفاقية بين الجمعية والعديد من شركائها.

وفي ختام الحفل قام سموه بتخريج الدفعة الأولى من طلاب جمعيّة أصدقاء.

حضر الحفل عدد من نجوم الكرة السعودية، ومستفيدو الجمعية من اللاعبين السابقين وأسرهم