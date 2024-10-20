نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الاتصالات تستضيف المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضافت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتستمر أعماله لمدة أربعة أيام؛ تزامنًا مع الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني.

وشهد المعرض حضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، ومعالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، ومعالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي، والعديد من مسؤولي ومنسوبي منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويحتوي المعرض على 6 أجنحة تفاعلية متنوعة لإثراء تجربة الزوار، تستعرض مفاهيم الأمن السيبراني وأهميته على المستوى الوطني، وتسليط الضوء على أبرز السلوكيات التي تسهم في الحماية من المخاطر السيبرانية، وتقديم محاكاة حية لأبرز الهجمات السيبرانية على الأفراد والمنظمات، وقياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وتوضيح الممارسات الآمنة في الأمن السيبراني من خلال مجموعة من الأساليب التفاعلية، إضافةً إلى تقديم الاستشارات والتوصيات العامة المتوافقة مع أفضل الممارسات في بيئة العمل للحد من المخاطر التي يشهدها الفضاء السيبراني