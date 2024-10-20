نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك سلمان للإغاثة يختتم المشروع الطبي التطوعي لجراحات القلب المفتوح والقسطرة للبالغين في أوزبكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المشروع الطبي التطوعي لجراحات القلب المفتوح والقسطرة للبالغين في مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان، والذي نُفذ خلال الفترة من 12 وحتى 19 أكتوبر2024م.

وأجرى الفريق الطبي التابع للمركز خلال الحملة 62 عملية قسطرة قلبية و23 عملية قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الطبية التطوعية المتعلقة بجراحات القلب التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين أينما كانوا