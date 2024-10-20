نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرياض يتغلب على الأخدود ضمن الجولة السابعة من دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغلب نادي الرياض على مضيفه نادي الأخدود بهدف دون رد، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران.

وتمكن الرياض من تسجيل هدفه الوحيد عن طريق اللاعب توزي عند الدقيقة 53.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرياض إلى 13 نقطة ليحتل المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 4 نقاط في المركز الـ 17.