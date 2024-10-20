نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الأميرة نورة تُطلق النسخة الثانية من مبادرة معمل التعليم والتعلُّم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في كلية التربية والتنمية البشرية، النسخة الثانية من مبادرة "معمل التعليم والتعلُّم"؛ بهدف تعزيز مجتمع تعلُّم مهني ممارس، وتوفير بيئة مهنية تُعزز من مهارات التعليم والتعلُّم بشكل عملي.

وتسعى المبادرة إلى تعزيز قدرات أعضاء الهيئة التعليمية، وتمكينهم من تطبيق إستراتيجيات تعليمية فعّالة، مما يوفر لهم دليلًا عمليًا لإثراء ممارساتهم التعليمية، إضافة إلى الاجتماعات المهنية، ومجموعات التركيز، والاستشارات والدعم للكليات في المجال ذاته.

وتُركز المبادرة على المساهمة في انتقال المعارف من الجانب النظري إلى العملي، عبر ورش عمل متخصصة، ومحاضرات تطبيقية، لأعضاء هيئة التدريس الخبراء في التعليم والتعلُّم في بيئات واقعية، إضافة إلى تحقيق تجربة تعليمية ثرية للمشاركين، كما تعمل على تحسين جودة التعليم من خلال تطبيق إستراتيجيات حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.

وتتضمن النسخة الثانية ورش عمل متخصصة، حضورية وافتراضية، تُركز على استخدام إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية؛ لتطوير مهارات التدريس للهيئة التعليمية، وذلك في إطار تفعيل الركيزة السابعة في إستراتيجية التعليم والتعلُّم.

وتشمل المبادرة محاضرات تطبيقية بعنوان "الممارسة التعليمية - ممارسات متنوعة"، و"الممارسة التعليمية – التعليم القائم على القيم"؛ لتفعيل ركائز تعليم مواكبة ومعاصرة، وتعليم متمركز حول الطالبة، وبيئة تعليمية ممكنة ضمن إستراتيجية التعليم والتعلُّم.

ويأتي الإطلاق الثاني لمبادرة معمل التعليم والتعلُّم ضمن مساهمة كلية التربية والتنمية البشرية في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، عبر تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس، وتعزيز المواهب الأكاديمية، والتميُّز في مجالات التعليم والتعلُّم، بما يسهم في دعم التنمية المهنية المستدامة، ورفع جودة التعليم