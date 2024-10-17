نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة عسير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ).

وقال تعالى: ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

أقدم / عبد الرحمن بن زايد بن محمد السودي - سعودي الجنسية - على قتل / مازن بن مفرح بن محمد المازني - سعودي الجنسية - وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / عبدالرحمن بن زايـد بـن محمد السودي - سعودي الجنسية - يوم الأربعاء بتاريخ 13 / 4 / 1446 هـ الموافق 16 / 10 / 2024م، بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل