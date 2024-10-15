عاجل - احذر 8 حالات لوقف الضمان الاجتماعي 1446: وزارة الموارد البشرية توضح

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أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بيانًا رسميًا تحذر فيه المستفيدين من 8 حالات تؤدي إلى وقف الضمان الاجتماعي لعام 1446. حيث أكدت الوزارة أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور يمكن أن يتوقف في حالات معينة، مما يستدعي من جميع المستفيدين أخذ الحيطة والحذر. وكان هناك بيان سابق يوضح الشروط الواجب توافرها لدى المتقدمين للحصول على الدعم.

حالات وقف الضمان الاجتماعي

وفي البيان الأخير، أشارت الوزارة إلى قائمة محددة من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى وقف الضمان الاجتماعي، وهي كالتالي:

تأخر المستفيد في استيفاء أي من شروط الاستحقاق المحددة. تقديم بيانات غير صحيحة أو خاطئة. عدم تحديث البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة (30 يومًا). عدم الالتزام بخطة التأهيل المعتمدة من الوزارة. إثبات قدرة المستفيد على العمل وعدم سعيه للحصول على وظيفة. إقامة المستفيد في دور الإيواء. تنازل المستفيد عن المعاش. وفاة المستفيد.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1446

وضعت وزارة الموارد البشرية قائمة بالشروط اللازمة لتقديم طلب الانضمام إلى برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وأكدت أن هذه الشروط يجب أن تتوفر لدى المتقدمين لضمان قبولهم. وتشمل الشروط:

يجب أن يكون المتقدم من أبناء المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون مقيمًا في الأراضي السعودية بشكل دائم.

يجب أن تنطبق عليه جميع المعايير المطلوبة.

يجب الالتزام بجميع متطلبات الوزارة، بما في ذلك التعليم والتأهيل والصحة والخدمات الاجتماعية.

من المهم للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي أن يكونوا على دراية كاملة بهذه الحالات والشروط، لضمان استمرار دعمهم وعدم التعرض لأي انقطاع قد يؤثر على حياتهم.